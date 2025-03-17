Уолтц: сделка по Украине будет предусматривать отказ Киева от территорий

Один из вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом 16 марта в эфире телеканала ABC News заявил помощник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал он.

Кроме того, Уолтц отметил, что постоянное членство в НАТО для Украины «крайне маловероятно». По его словам, так думают не только в США, но и в некоторых других странах — участницах альянса.

Вечером 16 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в обсуждении конфликта на Украине был достигнут большой прогресс. По его словам, Вашингтон ожидает, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США Дональда Трампа будет позитивным и конструктивным. Он уточнил, что главы государств могут связаться на следующей неделе.