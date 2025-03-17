Замглавы МИД РФ Грушко рассказал о перспективах отправки миротворцев НАТО на Украину

Размещение контингентов НАТО на территории Украины будет означать их участие в качестве стороны конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Об этом говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров — нам абсолютно всё равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве. В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов», — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД отметил, что к вопросу о каком-то международном сопровождении соглашения можно подойти лишь тогда, когда это соглашение будет выработано.

«И если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока сотрясание воздуха», — пояснил дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой отправки миротворческого контингента Евросоюза (ЕС) на Украину. 26 февраля Лавров подчеркнул, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на украинской территории.

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