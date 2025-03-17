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Матвиенко назвала переговоры о безопасности в Европе без РФ и Белоруссии утопией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обсуждение европейской безопасности без участия в них представителей из России и Белоруссии является утопией. Об этом 16 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сколько бы они миллиардов не выделили, говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси — это утопия. И это все понимают», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кроме того, Матвиенко напомнила, что РФ неоднократно призывала государства Европы договориться за столом переговоров, потому что безопасность является равной для всех стран. Также она призвала разработать соответствующие механизмы.

Помимо этого, председатель Совфеда обратила внимание на то, что европейские страны сейчас находятся в состоянии раскола. Многие государства занимаются милитаризацией вместо того, чтобы обратить внимание на свою экономику, отметила она.

«Одумайтесь, вы понимаете, какая уже трещина в Евросоюзе! Просто трещина. Кто-то говорит, кто-то не говорит публично, но там уже настолько не согласны все с этой, я бы сказала, новой формой евросоюзовской диктатуры. Это реальная диктатура. Там невозможно высказать свое мнение», — сказала Матвиенко .

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Председатель Stand Up U.S. Foundation Пол Валлели 3 марта сообщил о том, что Россия должна находиться в системе безопасности, включающую Запад. По его словам, РФ нельзя выводить за рамки подобных конструкций. Он также отметил Индию и другие страны БРИКС как государства, с которыми необходимо сотрудничать.

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