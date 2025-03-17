Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

На Украине в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) прогремели взрывы. Об этом 15 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В пригороде Днепра слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской областях.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

16 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Чернигове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Черниговской областях тогда была объявлена воздушная тревога.