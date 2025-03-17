Замглавы МИД РФ Грушко рассказал о перспективах диалога с НАТО

Перспектив возобновления диалога России с НАТО на данный момент нет, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко. Страны альянса отказались рассматривать РФ в качестве партнера даже в тех областях, где интересы сторон совпадали.

«Я не вижу никаких перспектив на данный момент. Конечно, зарекаться нельзя, но о чем можно говорить, если страны НАТО отказались рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где наши интересы объективно совпадали, например, в борьбе с терроризмом. Сегодня они обозначили Россию в качестве прямой и непосредственной угрозы странам НАТО, а свою военную политику и процесс военного строительства ведут таким образом, чтобы достичь превосходства над нами на всех театрах военных действий», — подчеркнул Грушко.

Напомним, что в декабре 2021-го Россия предложила Североатлантическому альянсу и США обсудить гарантии безопасности. Переговоры по линии РФ – НАТО прошли в январе 2022 года в Брюсселе. Позднее страны альянса не поддержали российские предложения по этим гарантиям.

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