Диетолог назвал положительные свойства семян тыквы

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов перечислил положительные свойства тыквенных семян.

В беседе с радио Sputnik 15 марта специалист отметил, что в семенах тыквы содержатся антиоксиданты, магний, цинк и ненасыщенные жиры. Кроме того, тыквенные семена имеют и высокую питательную ценность. Порция в 28 г содержит около 160 ккал.

«12-недельное исследование с участием 35 женщин в постменопаузе показало, что добавки с маслом семян тыквы снижают диастолическое артериальное давление на 7% и повышают уровень холестерина на 16%», — рассказал Семирядов.

Эксперт также отметил, что употребление семян тыквы является хорошей профилактикой, но полноценное лечение заменять им не следует, пишет RT.

В феврале врач-гастроэнтеролог, к.м.н Евгений Белоусов указал на пользу и вред тыквы для здоровья. В частности, благодаря высокому содержанию каротина, витаминов K, C, E и почти всех витаминов B, тыква ценится за свои питательные свойства.

В октябре гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, что блюда из тыквы получаются не просто вкусными, но и низкокалорийными. В 100 г тыквы содержится всего 30 ккал, так как на 94% она состоит из воды. В ней много витамина A и бета-каротина — почти 30% суточной нормы этих веществ в 100 г продукта. Между тем, осторожными при употреблении тыквы стоит подходить людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, а также страдающим от почечнокаменной или желчнокаменной болезни в стадии обострения.

В сентябре биолог Александр Созыкин посоветовал есть блюда из тыквы, чтобы снизить риск заболеваний сердца и нервной системы. Специалист отметил, что тыква содержит минимальное количество углеводов и жиров, а также высокое содержание омега-3 жирных кислот, однако ее не рекомендуется употреблять диабетикам, отмечает 360.ru.