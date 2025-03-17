Синоптик не исключил возврата холодов в конце марта – начале апреля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил возвращение морозов в Москву в конце марта – начале апреля.

В беседе с RT в воскресенье, 16 марта, специалист отметил, что в этой связи пока рано менять резину на автомобилях с зимней на летнюю.

Рассказал Шувалов и о погоде в столице в ближайшие дни. Так, в понедельник, 17 марта, пройдет небольшой снег, ожидается не более 1–2 см. В начале недели за счет облачности температура воздуха составит до –5 градусов ночью и около 0 градусов днем. Вторник и среда будут достаточно морозными: в ночное время столбики термометров покажут –10…–15 градусов, днем температура составит около 0 градусов.

Во второй половине недели Москва попадет в теплый сектор «далекого северного циклона». С четверга температура начнет повышаться. Ночью столбики термометров покажут 0 градусов, а днем поднимутся до отметки в +6…+8 градусов.

Также 16 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с 360.ru объяснил возвращение в Подмосковье морозной погоды. По его словам, после экстремально теплой погоды в первой декаде марта наступает температурный режим, соответствующий климатическим нормам, рассчитанным за последние 30 лет. Вильфанд пояснил, что нетипичное для марта тепло стояло в предыдущие дни из-за отсутствия снега.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что большая часть предстоящей недели в Москве ожидается по-мартовски прохладной. Он отметил, что опасных явлений погоды наблюдаться не будет, за исключением мозаичной и слабой гололедицы. Она может привести к образованию временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра, сообщает «Москва 24».

Также 16 марта в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья, 16 марта, до 09:00 четверга, 20 марта.

В феврале Роман Вильфанд объяснил, почему 2025 год может стать одним из самых жарких. По словам специалиста, он может войти в тройку или пятерку самых жарких лет, хотя, по всей вероятности, не превзойдет рекордные показатели, отмечает Pravda.Ru. Он добавил, что текущая климатическая ситуация на Земле во многом определяется природным явлением Ла-Нинья. Оно связано со снижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана.