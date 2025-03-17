Политолог назвал противоречием принципам Израиля отстранение Кулюхина

Отстранение журналиста «Известий» Никиты Кулюхина от посещений пресс-конференций главы ведомства Гидеона Саара после вопроса корреспондента о лидере националистов Степане Бандере противоречит принципам, на которых был построен Израиль. Об этом 16 марта заявил «Известиям» израильский государственный деятель, бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

«Это не официальная политика государства Израиля, но чиновники, они ее пытаются проводить. <...> Этот шаг явно противоречит всем принципам, а особенно принципам, на которых построено государство Израиль. Это попытка замазать возрождение и чествование нацистских преступников на Украине», — заявил он.

По мнению Кедми, в мире, как и в Израиле, есть много госслужащих, которые занимают явную проукраинскую позицию и пытаются продвигать ее при каждом удобном случае.

«Вероятно, кто-то из этих [израильских] чиновников взял на себя инициативу и решил отомстить журналисту «Известий» за вопрос, который поставил в неудобное положение и израильский МИД, и самого министра, и израильскую политику по отношению к Украине», — подчеркнул эксперт.

Кедми обратил внимание на то, что отстранение журналиста «Известий» является незаконным, и добавил, что Россия должна немедленно отреагировать на это. По его словам, реакция должна быть соизмерима всей «подлости и мерзости этого поступка».

На пресс-конференции 4 марта журналист «Известий» Никита Кулюхин спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил, что не знал об этом до заданного вопроса. После данного инцидента 16 марта еврейское государство запретило Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа страны. По словам журналиста, ведомство сделало это из опасений международного скандала.

Зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра в беседе с «Известиями» отметил, что отрицание Израилем поддержки неонацизма на Украине вредит еврейскому государству.