Панде Катюше из Московского зоопарка подарили сумку в подарок на День панд

Панда Катюша из Московского зоопарка получила на День панд подарок — ей подарили дизайнерскую экосумку. Об этом в воскресенье, 16 марта, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, этот тематический праздник отмечается в разных странах 16 марта. Он посвящен пандам и освещает проблему защиты этих зверей, пишет «Москва 24».

Катюше подарили модную дизайнерскую сумку, «да еще и стопроцентно экологичную», потому что она полностью съедобная. Малышка осталась довольна подарком, потому что с большим аппетитом ее ела, отмечает Life.ru.

Также к празднику панды получили огромные игрушки из картона, украшенные безопасными для животных материалами. Дополняли праздник различные угощения, такие как яблоки, морковь и ростки бамбука, отмечает НСН.

8 марта Катюша получила в подарок букет тюльпанов. Панда с интересом обнюхала цветы, а затем попробовала их на вкус, сообщает РИАМО.

12 марта стало известно, что в Московском зоопарке появился птенец папуанского калао. Он вылупился еще в ноябре 2024 года, но впервые предстал на экспозиции, пишет 360.ru.