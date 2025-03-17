Новое деловое пространство появится по программе КРТ в Москве

В Москве в Басманном районе обустроят новое деловое пространство по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ходе реорганизации участка площадью 1,23 га построят офисный комплекс с помещениями различного назначения. В итоге город получит около 1,7 тыс. рабочих мест, уточняет НСН.

Реорганизуемый участок имеет высокую транспортную доступность, вблизи расположены станции метро «Бауманская» и «Красносельская».

В общественно-деловых зданиях площадью 59,4 тыс. кв. м разместят отделения банков, рестораны, кафе, магазины и другие коммерческие и офисные помещения, пишет RT. Также планируется обустроить пешеходные переходы и проложить новые дороги, отмечает сайт aif.ru.

5 марта урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский назвал программу КРТ драйвером московского градостроительства. По его словам, жители получают не только современное жилье, но и качественную городскую среду, так как программа подразумевает открытие магазинов и различных сервисов, а также модернизацию дорожной сети, сообщает РИАМО.