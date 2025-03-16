Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении
Ситуацию на красноармейском направлении, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали резервы с курского, удалось стабилизировать. Об этом 16 марта сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, украинские боевики поставили себе задачу удержать подразделения Вооруженных сил (ВС) России как можно дольше по времени.
«Тем не менее, даже [несмотря на] то что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Пушилин также отметил продвижение российской армии на северском и краснолиманском направлениях.
Глава ДНР 24 февраля указал на продвижение подразделений ВС РФ по всей линии фронта, назвав его характерным. Он подчеркнул успехи на курахово-новоселовском направлении, где российские военные ликвидировали «карман» после освобождения Улаклы. Тогда Пушилин уточнял, что ВСУ пытаются контратаковать на красноармейском направлении, однако их усилия не имеют успеха.