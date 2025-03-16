Богданов подчеркнул необходимость освобождения заложников в Газе
Представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с руководством палестинского радикального движения ХАМАС 16 марта подчеркнул необходимость освобождения заложников из Газы.
В том числе он отметил необходимость освобождения удерживаемого в плену уроженца Донбасса Максима Харкина.
«С российской стороны была в очередной раз подчеркнута важность строгого выполнения обеими сторонами всех взятых на себя обязательств как на текущем, так и последующих этапах реализации этого соглашения (о прекращении огня. — Ред.)», — говорится в публикации по итогам встречи.
Кроме того, Богданов подчеркнул неправомерность решения властей Израиля прекратить подачу электроэнергии в Газу.
Уточняется, что российская сторона выразила готовность продолжать содействовать консолидации палестинских политических сил и движений. Согласно публикации, позиция Москвы в поддержку справедливого урегулирования не изменилась.
Представитель ХАМАС Абдель Латиф Аль-Кана 8 марта заявил, что усилия посредников по завершению выполнения соглашения о прекращении огня в Газе продолжаются. По его словам, есть позитивные признаки. Он подчеркнул, что в том числе позитивные признаки наблюдаются в вопросе начала второго этапа переговоров.
При этом 2 марта ХАМАС выразило несогласие по поводу продления первого этапа соглашения с Израилем о прекращении боевых действий в секторе Газа. Кроме того, представитель движения уточнил, что заложники будут освобождены только в случае, если все изначальные условия соглашения будут соблюдены так, как прописано в договоре.