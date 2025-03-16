Перуанский рыбак три месяца дрейфовал в Тихом океане
В Перу рыбак выжил после 95 дней в Тихом океане и вернулся домой. Максимо Напа отправился на рыбалку, но шторм сбил лодку с курса, передает телеканал «Известия». В дрейфе мужчина питался тараканами, птицами и черепахами. Морской патруль нашел рыбака в тысяче километров от берега. Сейчас Напа проходит обследование перед возвращением домой. Рыбак был обезвожен и в критическом состоянии, его вернули семье. Напа пил дождевую воду, а последние 15 дней голодал.
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