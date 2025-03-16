Средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов над Орловской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 украинских беспилотников над Орловской и Курской областями. Об этом сообщили 16 марта в Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидировали над российскими регионами в период с 18:20 по 19:00 мск.
Уточняется, что в небе над Курской областью нейтрализованы 27 дронов, а над территорией Орловской области уничтожены два БПЛА.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз днем 16 марта сообщил о гибели водителя трактора в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ночной атаки украинской армии на город Губкин госпитализировали женщину и двух ее сыновей. Врачи оценили состояние детей как удовлетворительное, их мать в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.