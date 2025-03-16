Замминистра МЧС России Курынин попал в ДТП в Тульской области
Замминистра МЧС России Роман Курынин попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении уточняется, что Курынин находился в ДНР с рабочей поездкой по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
«На обратном пути в Москву, в Тульской области, на трассе М-4 «Дон», служебный автомобиль попал в ДТП», — говорится в Telegram-канале.
В результате аварии никто не пострадал. Госпитализация никому не потребовалась.
Курынин был назначен заместителем главы МЧС 22 июля минувшего года указом президента России Владимира Путина. До этого он возглавлял Росздравнадзор по Москве и области.