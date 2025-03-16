Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявило о возможном отказе Украины и ЕС от перемирия на условиях РФ
Армия
Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 141 дрон ВСУ
Политика
Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Мир
Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Мир
Журналист Карлсон заявил об уважении к Путину за его отношение к России
Мир
Уиткофф отметил сокращение дистанции в переговорах РФ и США по Украине
Общество
Журналист «Известий» заявил о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине
Мир
Минфин США назвал операцию в Йемене началом «максимального давления» на Иран
Спорт
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Армия
Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Мир
МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере
Общество
СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области
Политика
В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Армия
Военные РФ рассказали об уничтожении техники ВСУ системами «Торнадо-С»
Мир
Богданов подчеркнул необходимость освобождения заложников в Газе
Мир
СМИ узнали о планах Запада отправить на Украину более 10 тыс. миротворцев
Сюжет:

Из Суджанского района Курской области эвакуировали 395 человек

0
EN
Фото: t.me/mchs_official
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Число эвакуированных жителей Суджанского района Курской области возросло до 395 человек. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек», — говорится в Telegram-канале.

Эвакуированных обеспечивают всем необходимым. Также в ведомстве сообщили, что в пунктах временного размещения (ПВР) с пострадавшими работают психологи МЧС.

Мероприятия по эвакуации продолжаются.

«Задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области»
Путин в военной форме провел совещание на одном из пунктов управления этой группировкой войск

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн днем 16 марта сообщал, что 371 человека, в том числе 14 детей, удалось вывезти с освобожденных территорий региона с 12 марта. Он уточнил, что 220 жителей разместили в ПВР, остальных забрали родные и близкие.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025