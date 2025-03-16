Из Суджанского района Курской области эвакуировали 395 человек
Число эвакуированных жителей Суджанского района Курской области возросло до 395 человек. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек», — говорится в Telegram-канале.
Эвакуированных обеспечивают всем необходимым. Также в ведомстве сообщили, что в пунктах временного размещения (ПВР) с пострадавшими работают психологи МЧС.
Мероприятия по эвакуации продолжаются.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн днем 16 марта сообщал, что 371 человека, в том числе 14 детей, удалось вывезти с освобожденных территорий региона с 12 марта. Он уточнил, что 220 жителей разместили в ПВР, остальных забрали родные и близкие.