Лидер румынской оппозиции направила письмо Путину с осуждением НАТО и ЕС
Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S. Romania, сенатор парламента Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину с осуждением действий НАТО и Европейского союза (ЕС) по отношению к Бухаресту. Об этом 16 марта сообщила газета Adevarul.
«Вам просто нужно знать, что политический класс, находящийся у власти, не представляет волю румынского народа», — говорится в опубликованном письме.
Шошоакэ уточнила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в выборах президента Румынии. По ее словам, это произошло из-за ее выступления за мир, независимость государства и против вовлечения Бухареста в «военные авантюры» Великобритании, Франции и Брюсселя.
Сенатор выразила обеспокоенность по поводу того, что Евросоюз и НАТО навязывают румынской стороне участие в конфликте.
«Мы продолжим отстаивать мир и нормализацию отношений с РФ и будем решительно противостоять планам ЕС втянуть нас в конфликт», — подчеркнула Шошоакэ.
Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии 15 марта не допустило Шошоакэ до участия в повторных президентских выборах в мае. Отмечалось, что избирком отклонил ее кандидатуру с той же мотивировкой, что и Конституционный суд Румынии в октябре 2024 года, когда политику запретили участвовать в декабрьских выборах из-за якобы отрицания ценностей, заложенных в Конституции страны.