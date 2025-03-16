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Лидер румынской оппозиции направила письмо Путину с осуждением НАТО и ЕС

Шошоакэ направила письмо Путину, осудив НАТО и Евросоюз
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Фото: AP/Vadim Ghirda
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Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S. Romania, сенатор парламента Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину с осуждением действий НАТО и Европейского союза (ЕС) по отношению к Бухаресту. Об этом 16 марта сообщила газета Adevarul.

«Вам просто нужно знать, что политический класс, находящийся у власти, не представляет волю румынского народа», — говорится в опубликованном письме.

Шошоакэ уточнила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в выборах президента Румынии. По ее словам, это произошло из-за ее выступления за мир, независимость государства и против вовлечения Бухареста в «военные авантюры» Великобритании, Франции и Брюсселя.

Сенатор выразила обеспокоенность по поводу того, что Евросоюз и НАТО навязывают румынской стороне участие в конфликте.

«Мы продолжим отстаивать мир и нормализацию отношений с РФ и будем решительно противостоять планам ЕС втянуть нас в конфликт», — подчеркнула Шошоакэ.

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Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии 15 марта не допустило Шошоакэ до участия в повторных президентских выборах в мае. Отмечалось, что избирком отклонил ее кандидатуру с той же мотивировкой, что и Конституционный суд Румынии в октябре 2024 года, когда политику запретили участвовать в декабрьских выборах из-за якобы отрицания ценностей, заложенных в Конституции страны.

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