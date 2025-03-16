В Британии назвали ошибкой отстранение россиян от международных соревнований

Отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований было неправильным решением. Об этом 16 марта сообщила «Известиям» английская писательница и дизайнер Пунит Бхандал.

«Я думаю, нам нужно вернуться в 2022 и 2023 годы и признать, что отстранение россиян и белорусов от спорта было совершенно неправильным. Дело в том, что в условиях <конфликта> это очень сложно. Нельзя сказать, что есть хорошая сторона и плохая сторона. Спортсмены просто пытаются быть спортсменами», — отметила она.

Она также назвала ужасным, что участвующим в международных соревнованиях представителям России и Белоруссии пришлось выступать под нейтральным флагом, без исполнения национального гимна и с отсутствием возможности отпраздновать победу. Бхандал подчеркнула необходимость двигаться вперед и добиться участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ 10 марта заявил о намерении вернуть российских спортсменов на международную арену. Он подчеркнул, что приложит все усилия для восстановления участия россиян в крупных спортивных событиях. По его словам, больше всего спортсмены ждут возможность участвовать в международных соревнованиях, и он выразил желание, «чтобы их мечта реализовалась».