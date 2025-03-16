Премьер-министр Канады Карни провел телефонный разговор с Зеленским
Недавно вступивший в должность премьер-министр Канады Марк Карни 15 марта провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой правительства Великобритании Киром Стармером.
Карни сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter), что целью его звонков было обсудить путь к миру в Восточной Европе.
«Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня на Украине», — написал он.
При этом канадский премьер пообещал усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций и обеспечить военную помощь киевскому режиму.
Карни сменил находившегося на тот момент на должности премьер-министра Джастина Трюдо на посту главы правящей Либеральной партии Канады 9 марта. На внутрипартийном голосовании он набрал 86% голосов и победил бывшего министра финансов Христю Фриланд. 14 марта новый лидер правящей партии принес присягу в качестве главы правительства.
Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. При этом он поинтересовался, не будет ли киевский режим использовать 30-суточное перемирие в свою пользу — продолжатся ли в это время принудительная мобилизация украинцев и военная поддержка Украины Западом. Также российский лидер задался вопросом о том, как будет организован контроль и верификация и какими будут гарантии соблюдения условий перемирия.