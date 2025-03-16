В Баку заявили об обстреле позиции азербайджанской армии с территории Армении
Министерство обороны Республики Азербайджан 16 марта сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении.
«16 марта в 9:45 (8:45мск) Вооруженные силы Армении обстреляли позиции нашей армии со своих позиций в сельском поселке Горус используя стрелковое вооружение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В свою очередь, Минобороны Армении на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) назвало дезинформацией заявление азербайджанского военного ведомства об обстреле на границе. Отмечается, что «аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о согласовании проекта мирного соглашения с Азербайджаном. Также лидеры двух стран обсудили и другие вопросы, которые касаются региональных и двусторонних отношений Москвы и Еревана.
За день до этого Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.