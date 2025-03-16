Bloomberg заявило о возможном отказе Украины и ЕС от перемирия на условиях РФ
Условия перемирия на Украине, которые будут предложены российской стороной, могут не устроить Киев и Брюссель вплоть до того, что они, вероятно, откажутся от паузы в военных действиях. Об этом 15 марта пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Как ожидается, (предложенные Россией условия перемирия. — Ред.) будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — говорится в статье.
Автор уточняет, что Вашингтон пока никак не отреагировал на предложения Москвы. Украинский лидер Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что также сначала ждет «четкого» и «твердого» ответа от США, чтобы принимать дальнейшие решения, добавляет «Газета.Ru».
15 марта экс-помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм сообщил, что соблюдение перемирия между Россией и Украиной сможет контролировать трехсторонняя комиссия с помощью технических средств. При этом он подчеркнул, что никакой потребности в миротворческом контингенте «на земле» не будет — там уже есть российская и украинская армии со своими техническими средствами контроля.
Президент США Дональд Трамп 14 марта отметил, что обсуждения Белого дома с российской стороной по урегулированию украинского конфликта проходят хорошо, однако до завершения переговоров еще далеко.