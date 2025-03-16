Собянин рассказал о планах полностью заменить автобусы к 2035 году
К 2035 году в столице планируется «перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса», сообщил мэр Сергей Собянин.
Сегодня на маршруты в Москве выходят больше 2,3 тыс. электробусов. К 2030 году их количество увеличится до 5,3 тыс.
«Для этого постоянно наращиваем зарядную инфраструктуру. В столице уже работает больше 30 конечных станций наземного транспорта с электробусными зарядками. Всего установлено свыше 360 зарядных станций», — написал Собянин в Telegram.
Мэр напомнил, что менять автобусы на электробусы в столице начали в 2018 году. «В итоге удалось прилично сократить количество вредных выбросов в атмосферу — около 190 тыс. тонн углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ», — подчеркнул градоначальник.