Захарова опровергла сообщения о снятии санкций с Марко Рубио
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 марта опровергла информацию о том, что Россия якобы сняла санкции с госсекретаря США Марко Рубио.
Ранее в Сети начали появляться публикации о том, что Россия якобы сняла санкции с Рубио после разговора госсекретаря с МИД РФ России Сергеем Лавровым.
«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — приводит ее слова ТАСС.
Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров 15 марта в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении восстановления связей между государствами. Кроме того, представители стран, опираясь на итоги встреч в Саудовской Аравии, обсудили дальнейшие действия.