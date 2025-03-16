Овечкин рассказал о своих эмоциях во время приближения к рекорду Гретцки
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему нравится повышенное внимание на фоне приближения к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он заявил в беседе с журналистами 16 марта.
«Это здорово. Сейчас много людей смотрят, много внимания, так что это довольно круто», — сказал Овечкин, его слова приводятся на странице команды в соцсети Х (бывш. Twitter).
Овечкин забил свою 887-ю шайбу в НХЛ 15 марта, тем самым сократив свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи голов.
Ранее, 11 марта, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал в интервью «Спорт-Экспресс», что Гретцки будет лично следить за тем, как его рекорд может быть побит. Овечкин добавил, что находится в постоянном контакте с канадцем, они в хороших, дружеских отношениях. Гретцки поддерживает его и желает успехов в спорте.