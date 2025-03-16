Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области
В Кировской области мужчина, совершавшая полет на дельтаплане, погиб при посадке на лед. Об этом сообщил 16 марта сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
«По предварительным данным, днем 16 марта 2025 года в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен», — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
В июле 2024 года в Алтайском крае погиб мужчина в результате крушения дельтаплана. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, пилот 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.