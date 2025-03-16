Сына экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко заключили под стражу
Сын арестованного по делу о взятке бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко Антон был взят под стражу по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Об этом 16 марта сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
«Сын бывшего заместителя губернатора Брянской области, обвиняемый в посредничестве в получении взятки, заключен под стражу (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — указывается в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, Сергей Тимошенко получал через сына часть коррупционных денег от предпринимателей, строивших спортивно-оздоровительные комплексы в Брянске, а также занимавшихся капитальным ремонтом домов.
Экс-замгубернатора Брянской области задержали 14 марта. По данным следствия, чиновник отвечал за строительство и капитальный ремонт социальных и иных объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил взятки в размере 4 млн рублей. 15 марта Сергея Тимошенко взяли под стражу.