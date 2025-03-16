Актер Федор Федотов отметил лидерские качества Овечкина

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показывает выдающиеся лидерские качества в качестве главного игрока своего клуба. Такое мнение 16 марта выразил в беседе с «Известиями» актер Федор Федотов, сыгравший главную роль в фильме «Серебряные коньки».

Артист рассказал, что в детстве активно занимался хоккеем и мечтал стать профессиональным игроком. Овечкин всегда был для Федотова кумиром, и сейчас актер смотрит все матчи «Вашингтона», перестав при этом болеть за другие клубы НХЛ.

«В разных составах этой команды он всегда оставался лидером. <...> Вот эти лидерские качества — <...> это то, что его характеризует как настоящего гения этого спорта», — поделился наблюдениями актер.

Федотов обратил внимание, что гениальный лидерский почерк Овечкина проявляется даже в период его азартной гонки за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как заметил артист, российский хоккеист всегда готов отдать партнеру голевую передачу вместо собственного броска ради очередной шайбы на пути к достижению.

«Если мы говорим про вот эту погоню за рекордом [Гретцки], тут, конечно, важны внутренние качества человеческие — без них невозможно ни в спорте, ни в актерском мастерстве. <...> И этим мы, конечно, восхищаемся все», — сказал Федотов.

При этом, отмечая сходство хоккея и актерской деятельность, артист подчеркнул, что Овечкин с легкостью мог бы сыграть любого классического героя пьес английского драматурга Уильяма Шекспира и, вероятно, рано или поздно попробует силы в кино.

Днем ранее российский хоккеист забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до семи шайб, а также обошел его по голам за один календарный месяц.