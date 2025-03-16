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Минобороны сообщило об эвакуации около 40 жителей из освобожденной Суджи

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ эвакуировали около 40 мирных жителей, включая лежачих больных, из освобожденного города Суджи в Курской области. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные обстреливали населенный пункт артиллерией и применяли дроны-камикадзе. Местные жители покидали свои дома, забирая лишь самое необходимое.

Эвакуация продолжается, людей перевозят в безопасные районы.

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Ранее, 14 марта, сообщалось, что с начала эвакуации из Суджанского района Курской области вывезли более 240 человек. Спасатели сопровождают местных жителей в пункты временного размещения (ПВР), помогают оформить документы, а также найти родных и близких.

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