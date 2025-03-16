Опубликованы кадры из освобожденной Гончаровки в Курской области
Российские военные проводят обход улиц освобожденной Гончаровки в Курской области, оценивая масштаб повреждений. Кадры обстановки в населенном пункте 16 марта публикуют «Известия».
На кадрах можно увидеть сожженную военную технику, разрушенные дома и искореженные автомобили. Улицы завалены стеклом и кирпичами, а дома, по словам одного из российских бойцов, были разрушены боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Гончаровке досталось и достается до сих пор», — подчеркнул один из солдат, описывая текущую ситуацию в освобожденном населенном пункте.
В Минобороны РФ 14 марта сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Гоголевки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины. Также была отражена одна контратака противника.