Хоккеист Кожевников назвал непредсказуемый бросок ключевым аспектом игры Овечкина

Непредсказуемый бросок — это ключевая часть игры российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом 16 марта рассказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«Самое главное — бросок у него. <…> Там у него невозможно среагировать. <…> Вратарь не понимает, куда она (шайба. — Ред.) летит. <…> Куда она идет? Никто не знает», — сказал он.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что Овечкин проводит в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) уже 20-й сезон, из года в год продолжая показывать высочайший уровень игры. По мнению Кожевникова, в основе спортивной долговечности нападающего лежит любовь к игре.

При этом, как заметил бывший спортсмен, Овечкину еще есть куда стремиться, если речь заходит о спортивных наградах, — у российского нападающего еще нет олимпийского золота.

«Он, наверное, и до 50 [лет] будет играть при своем здоровье. Потому что он захочет стать, когда нас допустят, олимпийским чемпионом. Это единственная у него невыигранная медаль», — предположил Кожевников.

Также он отметил, что многие дети в России начали заниматься хоккеем именно благодаря Овечкину.

Днем ранее Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до семи шайб, а также обошел его по голам за один календарный месяц.