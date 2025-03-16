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СМИ узнали о готовности Израиля провести военные операции против лидеров ХАМАС

The Jerusalem Post: Израиль готов санкционировать военные операции против ХАМАС
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Фото: Global Look Press/Nasser Ishtayeh
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Правительство Израиля готово санкционировать военные операции против командиров и лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, если не будет согласовано продолжение сделки по освобождению заложников, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации источников, разведывательное управление ЦАХАЛ, ШАБАК (Агентство внутренней безопасности Израиля) и Южное командование расширили банк потенциальных целей в движении ХАМАС по всему сектору Газа.

«Этот целевой банк позволит правительству поэтапно наращивать операции, чтобы оказать давление на руководство ХАМАС, если переговоры об освобождении заложников зайдут в тупик», — заявил источник.

Уточняется, что, по данным израильской армии, руководство радикального движения в Газе остается в подполье «и поэтому считает, что у него есть иммунитет от ударов со стороны Израиля».

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19 января вступил в силу первый этап режима прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. В ходе первой фазы сделки продолжительностью 42 дня должны быть освобождены 33 израильских заложника и около 1,9 тыс. палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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