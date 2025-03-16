Песков рассказал о подготовке поездки Путина в Курскую область

Перед поездкой президента России Владимира Путина в штаб курской группировки Вооруженных сил (ВС) РФ велась вся необходимая логистическая и технологическая подготовка. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие визиты, они не могут проходить без подготовки определенной, <…> но в то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим [Путиным]», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

При этом Песков подтвердил, что у главы государства в день поездки предполагалась совершенно иная повестка из совещаний. Однако Путин лично принял решение изменить свою программу и посетить Курскую область.

Президент провел совещание в пункте управления курской группировкой российской армии 12 марта. Во время встречи начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину об успехах российской армии в регионе.

Тогда же глава государства отметил необходимость отношения к пленным украинским боевикам в Курской области как к террористам. При этом Путин напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.