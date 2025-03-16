Опубликованы кадры из освобожденного села Заолешенка Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили часть домов в освобожденном населенном пункте Заолешенка Курской области. Кадры обстановке в селе 16 марта публикуют «Известия».
На кадрах можно увидеть разрушенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) здания, часть из которых со следами пожара. Российские военные делают обход по пустым улицам. На дорогах лежат обломки крыш, осколки стекла и кирпичи.
Вооруженные силы России 15 марта освободили Заолешенку Курской области. Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ.