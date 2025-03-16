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В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине

Мирошник: Макрон пытается придумать оправдание для участия в конфликте
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Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте, переписывая нормы права под свои интересы. Об этом 16 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвет подметки!» — написал посол в своем Telegram-канале.

Также, по словам Мирошника, Макрон переписывает нормы права под свои интересы с доводом «Ну я так думаю!».

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Ранее, 15 марта, Макрон назвал три города Украины для возможной отправки военных Запада. Военный контингент, по словам французского президента, могут разместить в Киеве, во Львове и в Одессе. Французский лидер также уточнил, что страны Европы могут сделать это, не приняв в расчет мнение российской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что Европа планирует направить миротворцев на Украину, что может привести к эскалации ситуации. По ее словам, Россия знает о присутствии западных военнослужащих на Украине с 2015 года. Некоторые из них пребывают в стране под видом инструкторов, советников, добровольцев.

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