В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте, переписывая нормы права под свои интересы. Об этом 16 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвет подметки!» — написал посол в своем Telegram-канале.
Также, по словам Мирошника, Макрон переписывает нормы права под свои интересы с доводом «Ну я так думаю!».
Ранее, 15 марта, Макрон назвал три города Украины для возможной отправки военных Запада. Военный контингент, по словам французского президента, могут разместить в Киеве, во Львове и в Одессе. Французский лидер также уточнил, что страны Европы могут сделать это, не приняв в расчет мнение российской стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что Европа планирует направить миротворцев на Украину, что может привести к эскалации ситуации. По ее словам, Россия знает о присутствии западных военнослужащих на Украине с 2015 года. Некоторые из них пребывают в стране под видом инструкторов, советников, добровольцев.