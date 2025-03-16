Площадь ландшафтного пожара в Дагестане увеличилась до 8 га
Площадь ландшафтного пожара в Ахтынском районе Дагестана увеличилась до 8 га. Об этом 16 марта сообщает МЧС России.
«Общая площадь, пройденная огнем, — 8 га, из них 1,5 га — на землях лесного фонда. Тушение осложняется труднодоступной местностью», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ликвидации пожара задействовано более 120 человек и 22 единицы техники.
Также уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Пожар вспыхнул 15 марта на склоне горы, в 2 км от населенного пункта Хрюг. Для ликвидации пожара была задействована группа из 64 человек. Отмечается, что тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники.