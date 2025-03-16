Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 15 марта побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу забитых шайб в одном календарном месяце.
Рекорд Гретцки составлял 157 голов в декабре.
Россиянин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Это попадание стало для него 158-й мартовской шайбой в карьере.
Россиянину осталось забить восемь раз, чтобы побить рекорд канадца по общему числу голов за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ — 894 шайбы в 1487 матчах. Между тем газета Washington Times сообщила, что цены на билеты на матчи «Вашингтона» выросли в два раза.