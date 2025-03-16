Два человека погибли в Удмуртии при пожаре в жилом доме
В удмуртском городе Камбарка произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом 16 марта сообщило МЧС Удмуртии.
Возгорание возникло в одноэтажном деревянном доме на улице Чернышевского. К моменту приезда пожарных площадь пожара составляла уже более 60 кв. м.
«Пострадала женщина (увезли в больницу Ижевска), двое мужчин погибли», — указано в Telegram-канале МЧС.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты ведомства и следователи. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Ранее, 14 марта, в городе Лысково Нижегородской области произошло возгорание в частном доме, в результате которого погиб один человек. Пожаром были полностью уничтожены внутренняя отделка дома и надворные постройки.