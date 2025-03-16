В Амурской области восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов на участке Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги было полностью восстановлено после схода вагонов грузового поезда. Об этом 16 марта сообщила компания «Российский железные дороги» (РЖД).
Отмечается, что работы по восстановлению железнодорожного полотна были завершены к 07:52 по московскому времени.
«Открыто движение по обоим путям перегона Чалганы – Ушумун», — указано в Telegram-канале компании.
Отмечается, что железнодорожники восстановили 600 м одного пути и 300 м другого. На работах были задействованы около 400 человек, четыре восстановительных поезда, три путевых машинных станции и другая спецтехника.
Пассажирские составы, задержанные из-за аварии на участке Чалганы – Ушумун, уже отправлены по маршрутам следования.
«РЖД принимаются меры по нормализации графика движения пассажирских и грузовых поездов», — добавили в компании.
Утром 15 марта в Амурской области на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с встречным составом. С рельсов сошли 28 вагонов и две секции локомотива. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).