Стало известно о начале доследственной проверки в отношении блогера Маркаряна
Начата доследственная проверка в отношении блогера Арсена Маркаряна после его высказываний с призывом к терроризму в России и в отношении граждан РФ с использованием беспилотников. Об этом 16 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Блогер говорил, что атаки на российские объекты и мирных граждан надо осуществлять с помощью беспилотников.
Уточняется, что по факту высказываний Маркаряна начата проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
По словам правоохранительных органов, подобные ролики с участием Маркаряна появлялись и ранее.
Прокуратура 29 января попросила возбудить уголовное дело в отношении Маркаряна после его публичных высказываний. Уточнялось, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.