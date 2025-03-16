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Ветеринар рассказал о подготовке питомцев к пробуждению клещей и блох

Ветеринар Гламаздин: питомцев нужно готовить к пробуждению клещей и блох весной
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Фото: Global Look Press/H. Schmidt-Roeger
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С приходом весны пробуждаются клещи и блохи, которые представляют опасность для животных, поэтому необходимо заранее подготовить своих питомцев, чтобы защитить их. Об этом 16 марта рассказал доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопаности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в беседе с RT.

«Клещи и блохи начинают проявлять активность с первыми теплыми днями, особенно когда температура поднимается выше +5 градусов. Они могут переносить опасные заболевания, включая пироплазмоз у собак и гемобартонеллез у кошек. Также вирусные инфекции, например бешенство, вирусный энтерит и чума плотоядных, могут активнее распространяться весной, поэтому важно не забыть про вакцинацию», — заявил эксперт.

Он добавил, что для защиты от паразитов необходимо воспользоваться каплями на холку питомца, а также таблетками, спреями и специальными ошейниками от вредоносных насекомых. По словам Гламаздина, все средства нужно подбирать непосредственно вместе с ветеринаром, для того чтобы не вызвать у животного передозировку или другой негативный эффект.

Кроме того, эксперт добавил, что питомец должен быть вакцинирован не менее года назад. В противном случае придется сделать ревакцинацию.

Также он отметил, что необходимо регулярно проверять проблемные зоны животного. Клещей зачастую можно обнаружить на ушах, животе, шее, лапах или подмышках питомца. Помимо этого, ветеринар уточнил, что при появлении симптомов заражения животного следует незамедлительно обратиться к специалисту.

«Вялость, отказ от еды, высокая температура, изменение походки могут сигнализировать об инфекции после укуса клеща», — подытожил Гламаздин.

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Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков 12 марта сообщил, что у ответственных владельцев кошек не должно возникать вопросов о целесообразности стерилизации питомца, так как животному женского пола она необходима. По его словам, операцию по стерилизации лучше всего делать, начиная с четырех-шести месяцев в зависимости от сезона.

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