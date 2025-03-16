В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от лица мобильных операторов
Мошенники могут получить доступа к сим-карте и мобильному банку под предлогом проверки телефонной линии от лица оператора сотовой связи. Об этом 16 марта предупредили в МВД России.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят с неизвестного номера, представляются инженерами, работающими в компании мобильной связи, и говорят о необходимости проверки телефонной линии. Для этого они просят нажать определенную комбинацию цифр и символов.
«Не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей сим-карте и будут делать звонки за ваш счет», — цитирует материалы органа ТАСС.
В МВД добавили, что мошенники таким образом могут даже получить доступ к мобильному банку абонента. Подобные звонки ведомство рекомендовало сразу сбрасывать.
В МВД 15 марта предостерегли от звонков в ответ на СМС с неизвестных номеров. По данным министерства, в процессе таких разговоров злоумышленники могут списать денежные средства с абонентского счета. Для этого они используют специальные сервисы с платным звонком.