Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации не менее 15 БПЛА над регионом
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- Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации не менее 15 БПЛА над регионом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили не менее 15 беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 15 БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки дронов.
Накануне Гусев сообщал об уничтожении не менее пяти беспилотников над Воронежской областью. Позднее губернатор добавил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили еще более 15 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений не было.