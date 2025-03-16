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Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации не менее 15 БПЛА над регионом

Гусев: силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА над Воронежской областью
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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили не менее 15 беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 15 БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки дронов.

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Накануне Гусев сообщал об уничтожении не менее пяти беспилотников над Воронежской областью. Позднее губернатор добавил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили еще более 15 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

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