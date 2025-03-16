Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и Рубио договорились о продолжении восстановления связей между РФ и США
Армия
Военные группировки войск «Запад» уничтожили 28 пунктов управления БПЛА ВСУ
Мир
В Пхеньяне прошли переговоры заместителей глав МИД России и КНДР
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность в Москве 16 марта
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА на регион
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Происшествия
Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации не менее 15 БПЛА над регионом
Мир
Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск
Мир
В протестных акциях в Белграде приняли участие 107 тыс. человек
Мир
Politico назвала удары по Йемену частью новой политики Трампа на Ближнем Востоке
Происшествия
В Калининградской области обрушился аварийный дом с проживающими в нем людьми
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Армия
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в ЛНР
Спорт
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
Стиль
Третий день Московской недели моды прошел в Манеже

Эксперт назвала выгодные способы инвестирования при падении ставок по вкладам

Эксперт Ермилова: при падении ставок по вкладам можно инвестировать в облигации
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова 16 марта рассказала о способах сохранить и преумножить сбережения в случае, если ставки по вкладам начнут снижаться.

Эксперт отметила, что самым невысоким уровнем риска для накоплений обладают облигации как государственные, так и корпоративные. По ее словам, можно также инвестировать в драгоценные металлы, например, золото, серебро, платину и палладий. Ермилова уточнила, что нужно вкладывать не в один металл, а в сразу во все четыре.

«Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля», — добавила она в беседе с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, популярное в последнее время вложение в страховые продукты может помочь получить одновременно и инвестиционный доход, и защиту на случай непредвиденных ситуаций.

Кроме того, доцент считает выгодными вложения в акции ведущих компаний. Однако она предупредила о возможных рисках при выборе такого способа инвестирования: санкциях, изменениях в отрасли и конъюнктуре рынков.

Ставка сделает: за чем следить инвесторам в 2025 году
Какие риски ждут рынок и за какими показателями смотреть

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал 6 марта о необычных способах инвестирования. По словам эксперта, одним из них является выращивание и продажа бонсай, преимущество которых заключается в неприхотливости и относительно низких затратах на содержание. Астафьев также назвал перспективным направлением для инвестиций такие увлечения, как коллекционные куклы, комиксы и видеоигры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025