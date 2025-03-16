Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и четыре станции связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности. Об этом 16 марта сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

«Уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink, три полевых склада боеприпасов», — сказал он ТАСС.

Кроме того, представитель группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил о том, что военнослужащим удалось поразить два пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск. Он добавил, что цели были уничтожены в ходе активных наступательных действий вглубь обороны противника.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удар по технике и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника и нанес по нему удар. Затем этот же оператор уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успевали укрыться в здании.