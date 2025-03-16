Politico назвала удары по Йемену частью новой политики Трампа на Ближнем Востоке
Удары США по Йемену являются частью новой политики администрации американского лидера Дональда Трампа по расширению военной активности на Ближнем Востоке. Об этом 16 марта сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
В издании отметили, что атаки, направленные на йеменских хуситов, совершаются на фоне новых ударов по Сирии.
«В регионе будет больше атак, поскольку военные видят новые возможности для нанесения ударов», — уточняется в публикации.
Газета также подчеркнула, что удары участились, так как американские военные теперь могут производить их без непосредственного одобрения Белого дома.
Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным США о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с тем, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа. По данным телеканал Al Jazeera, в результате атак США на Йемен погибли по меньшей мере 13 человек.