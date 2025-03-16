В Калининградской области обрушился аварийный дом с проживающими в нем людьми
В поселке Константиновка Калининградской области обрушился аварийный дом с проживающими в нем людьми. Переселить жильцов не могут с 2019 года. Кадры с места происшествия опубликовали «Известия».
У здания обвалилась стена в том месте, где расположена выгоревшая муниципальная квартира. Когда люди начали покидать дом, прямо в это момент в полу второго этажа образовалась дыра.
«На самом деле очень страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и только что там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить, потому что всё тяжелое. Нам страшно», — рассказала жительница дома.
Людям, проживающим в аварийном здании, предложили переехать в помещения от маневренного фонда, расположенного далеко от мест работы, школ и детских садов. Люди от предложения отказались и на время переехали к родственникам и на съемные квартиры.
Прокуратурой района по факту обрушения стены аварийного дома проводится проверка.
«Соблюдение жилищных прав граждан указанного жилого дома находится на контроле у прокуратуры», — сказал «Известиям» прокурор Гурьевского района Калининградской области Евгений Носов.
20 января «Известия» узнали, что в Иркутске рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Тогда рабочих не остановило присутствие в здании сына женщины, Алексея Суздалова, который присматривал за квартирой и заснял данный момент.