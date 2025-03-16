Российский военный рассказал об освобождении населенных пунктов Курской области

Начальник штаба 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Мангуст рассказал, как он вместе со своими подчиненными освобождал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня в Курской области. Минобороны РФ 16 марта опубликовало соответствующие кадры.

Военнослужащий отметил, что позиции украинских боевиков на данном направлении были заранее подготовлены к обороне.

«Они, видимо, с августа месяца уже предвидели развитие ситуации такое, что им придется держать оборону именно по этому рубежу. Рубежи были заранее подготовлены, вплоть до того, что даже бетонные ДОТы (долговременные огневые точки. — Ред.) были. Некоторые опорные пункты были настолько хорошо оборудованы, что там даже бани были у них», — пояснил он.

Начальник штаба добавил, что российским военным сначала приходилось довольно трудно: нужно было перемещаться и по открыткам, и по пересеченной местности, и по лесам, укрываясь от вражеского огня.

«Нам приходилось и по открыткам перемещаться и по пересеченной местности и по лесам, в которых у них находились наблюдательные пункты. Они всё пристреляли артиллерией своей, каждую точку. Любое движение — у них сразу начинало туда всё лететь. Поэтому по началу было очень тяжело», — пояснил он.

Военный также указал на большой вклад артиллерийских подразделений и расчетов беспилотников, при поддержке которых полк выполнял свои боевые задачи.

«Роль хочу наших беспилотников и артиллеристов отметить. <…> Просто ювелиры, просто молодцы парни. Штурмовикам с ними гораздо проще. Мужики, спасибо», — подчеркнул он.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают выбивать противника из населенных пунктов и укрепленных позиций в Курской области, захватывая трофеи и беря в плен боевиков ВСУ.

13 марта в ведомстве сообщили, что расчет беспилотников «Молния-2» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Суджанском районе Курской области. Отмечалось, что строение дрона «Молния-2» позволяет развить большую скорость и улететь с более мощной полезной нагрузкой.