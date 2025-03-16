В Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность в Москве 16 марта

Переменная облачность, преимущественно без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 16 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем синоптики обещают от +2 до +7 градусов, а ночью температура может упасть до –7.

Ожидается юго-западный, западный и северо-западный ветер со скоростью 4–11 м/с.

Атмосферное давление составит 738–742 мм ртутного столба.

Метеорологи из сервиса «Яндекс Погода» отметили, что 16 марта в центральных районах столицы (Тверском, Арбате, Таганском, Якиманке) в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, сообщил, что в начале следующей недели ночная температура в Москве будет составлять –1…–3 градуса, а в дневные часы будет держаться около 0.