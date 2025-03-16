Два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область
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- Два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область
В результате атаки украинского беспилотника на город Губкин Белгородской области ранены два мирных жителя. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и семилетний ребенок», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что пострадавшие доставлены в больницы с осколочными ранениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, губернатор добавил, что произошло возгорание дома. На месте работают пожарные расчеты.
Накануне Гладков сообщал, что из-за атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы повреждения строений и возгорание сухой травы в нескольких районах региона. Ранее, 13 марта, в результате ударов БПЛА по Белгородской области пострадали три человека. По словам Гладкова, были также повреждены ограждения и кровля производственного здания.