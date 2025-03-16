В Краснодарском крае ликвидировали возгорание камыша на площади 3 тыс. кв. м
Возгорание камыша в станице Елизаветинская Краснодарского края ликвидировано. Об этом 16 марта сообщили в главном региональном управлении (ГУ) МЧС России.
«Пожар в станице Елизаветинская полностью ликвидирован», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Накануне в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о пожаре в станице Елизаветинская Краснодарского края. Уточнялось, что произошло возгорание камыша на площади 3 тыс. кв. м. На месте тушения пожара работали 30 специалистов и шесть единиц техники.